لما أنشئ الديوان المركزي لقمع الفساد سنة 2010 كان ملحقا بوزارة المالية، ثم تم تحويل وصايته إلى وزارة العدل. وبعد ثلاث سنوات تحصل هذا الديوان على مقر كبير في حيدرة، أرقى أحياء العاصمة، وحضر التدشين وزير المالية سابقا، كريم جودي، الذي أشاد آنذاك بـ"قدرة الديوان على معالجة ملفات الفساد بصرامة واحترافية". الآن في 2019، تم حل الديوان وتعويضه بقطب جزائي مالي من دون تقديم حصيلة عن نشاطه "الصارم والاحترافي" الذي استهلك أموالا كبيرة، معظمها مصاريف النقل والهاتف والتكوين وكماليات لا معنى لها.

أظهرت السلطة، طيلة السنوات الماضية، نوعا من "التساهـل" و"الاستهتار" في الضرب بيد من حديد الفساد في الجزائر، وجعـلت من محاربة هذه الظاهرة ومكافحتها مجرد شعارات، وحاولت تسويق "صورة مزيفة" من خلال إنشاء آليات لردع الفساد تقضي بـ"ترسيخ الشفافية في تسيير الشؤون العامة". لكن الشفافية تفرض أيضا أن يطلع الجزائريون عموما، والمختصون على وجه التحديد، على حصيلة نشاطات هذه الآليات المتعـددة لمكافحة الفساد، وتوضع أمامهم القطاعات الأكثر تأثرا بالفساد والمسؤولين الأكثر فسادا أيضا.

ولا يخامر أي جزائري أدنى شك أن الفساد في الجزائر متغلغل ومستشر في كافة القطاعات والمجالات، بل تحول مع مرور الوقت إلى ثقافة لدى مسؤولين المفروض فيهم محاربة الظاهرة والتصدي لها، لذلك أظهرت السلطة أنها "تعشق" المظاهر والآليات بأنها تحارب الفساد، في محاولة لتحسين صورتها لدى الخارج والمحافل الدولية، لأنها تدرك أن المؤسسات المنتجة للفساد لا يمكنها أن تردع الفساد، والدليل أن الهيئات التقليدية، على غرار مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية التي تعمل في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته، تصدر سنويا تقارير أحيانا صادمة، إلا أن حقائقها لا يعـتد بها، بل تتم محاربتها إعلاميا من طرف مسؤولين بارزين.

محاربة الفساد وردعه ومكافحته المفروض أن تعمل الآليات المنشأة لأجله في استقلالية تامة، لكن في الجزائر كل الهيئات والمؤسسات تابعة إما لرئاسة الجمهورية، كالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، أو ملاحق تحت وصاية قطاعات وزارية، مثل المفتشية العامة للمالية وخلية الاستعلام المالي الملحقتين بوزارة المالية، والديوان المركزي لقمع الفساد المحل التابع لوزارة العدل، الذي تحول إلى قطب جزائي مالي. والاستقلالية في نظر السلطة لا تعني أن تعمل هيئة ما من تلقاء نفسها، بل الاستقلالية تعني أن تلحق المؤسسات برئاسة الجمهورية، مع أن رئيس الجمهورية الذي يعتبر الرأس الأول للجهاز التنفيذي هو الذي يعين أعضاءها ويوقع مراسيم ميزانيتها.

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