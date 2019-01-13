ممثل الجوية الجزائرية لـ":"الخبر": " لجنة الاستماع لم تحدد تاريخا للفصل في الملف"

طالب المنسق الوطني للكنفيدرالية الوطنية للنقابات، صادق دزيري، التدخل العاجل لوزير النقل، عبد الغني زعلان، لوضع حد للانسداد المسجل بسلك تقنيي الصيانة بالجوية الجزائرية، بالنظر إلى التأخر في إعادة إدماج 13 نقابيا تم توقيفهم تحفظيا منذ أكثر من شهرين بسبب إضراب مفاجئ للعمال.

وأضاف دزيري في تصريح لـ"الخبر"، أن الكنفيدرالية تتابع أطوار القضية منذ التوقيف الذي استهدف النقابيين، باعتبار أن النقابة المستقلة لعمال الصيانة بالجوية الجزائرية منضوية بالكنفيدرالية، وتأخر الفصل في الملف لا يخدم أي طرف، حسبه، لأنه تبيّن وجود حالة من "الغليان" في أوساط العمال بسبب هذه القضية، واستهداف إدارة الشركة للنقابة تعد للقانون أولا وتأجيج للوضع ثانيا، لأن الأجواء المشحونة تعمّق الأزمة، فالعمال لا يمكنهم العمل براحة والشركة لا تحقق الأرباح التي تطمح لها باعتبارها مؤسسة اقتصادية.

والكنفيدراية، يضيف دزيري، تطالب وزير النقل، عبد الغني زعلان، باعتبار الوزارة وصية على الشركة، التدخل لوضع حد لهذا الإنسداد، من خلال إعادة إدماج النقابيين في أماكن عملهم، لأن ما يحدث استهداف للحرية النقابية، خاصة وأن الإضراب الذي تم بموجبه توقيف النقابيين شنّه العمال دون غطاء نقابي. فالنقابة طيلة مسارها النضالي، تعوّدت على اتّباع كل الطرق القانونية، بإيداع الإشعار بالإضراب الذي يجعل حركتها قانونية، إلا أن الإضراب الأخير الذي امتد لأكثر من 10 أيام شنه عمال بشكل مفاجئ، فكانت النتيجة توقيف نقابيين وتحميلهم مسؤولية الاحتجاج.

من جهة أخرى، أشارت مصادر "الخبر"، أن الموقوفين تم الاستماع لهم الأسبوع الماضي من قبل لجنة نصبتها الجوية الجزائرية بعد قرار التوقيف، تضم عدة إطارات بالشركة كمدير العمليات ومدير الموارد البشرية.

وحسب ذات المصادر، فإن جلسة الاستماع هي الثانية من نوعها بعد جلسة سابقة، وقد تطرّق الاستجواب إلى معلومات حول النقابة ونشاطها، مع العلم أن مثل هذه الاستفسارات حسب رجال القانون مساس بالحرية النقابية، على اعتبار أن هذه الأخيرة مكفولة، كما أن النقابي يملك الحصانة.

وحول مصير اللجنة وآجال فصلها في ملف النقابيين المفصولين، كان لنا اتصال مع المكلف بالإعلام بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، أمين أندلسي، أين أكد لنا أن اللجنة ماضية في عملها وعقدت عدة جلسات استماع للموقوفين عن العمل، والملف يكتسي أهمية واسعة، لهذا تعمل اللجنة بدقة لتطوي الملف بعد استكمالها لكل الإجراءات اللازمة، ولم تحدد لحد الآن تاريخ استكمال عملها.

تجدر الإشارة إلى أن المتابعين للملف، يتخوفون من تكرار سيناريو فصل 7 مضيفين من النقابة بسبب إضراب شنه العمال، وامتد توقيف المعنيين لأكثر من أربعة أشهر رغم صدور قرار بالمحكمة يقضي بإدماج المعنيين في مناصبهم.