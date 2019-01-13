كشف موال يمتهن الرعي أبا عن جد بسهل " قري" الشاسع ببلدية سيدي أمحمد بن علي في غليزان أنه سجل نفوق 55 رأسا من مختلف المواشي التي يمتلكها منها 48 خروفا صغيرا كما بين لنا بالمقابل أن موالا آخر يتقاسم معه مساحات الرعي قد سجل نفوق 45 خروفا، مؤكدا أنه يستعمل الأدوية اللازمة لمواشيه بانتظام، وأنه يلقحها كما هو معتاد، مبينا أن هذا الوباء الذي أصاب مواشيه جديد ويجهل مصدره، كاشفا أن لجنة مختلطة قد زارته صبيحة هذا اليوم الأحد ووقفت على الخسائر التي تكبدها والمقدرة بأزيد من 100 مليون حيث وعدته باللقاح المناسب في غضون هذا الأسبوع.

بالموازاة كشف ذات الموال أن مهنتهم أصبحت عسيرة ومكلفة وذلك بتقلص مساحات الرعي وغلاء العلف الذي يستمر زهاء سبعة أشهر كاملة ابتداء من شهر أوت،والذي يبتاعه ب 4000 دينار للقنطار الواحد علما أن المواشي التي يمتلكها تستهلك قنطارين في اليوم وبالتالي فإنه يصرف 25 مليون شهريا على أغنامه ما بين الدواء والعلف والعمال،وأنه وأبناؤه لا يحسن سوى مهنة الرعي.