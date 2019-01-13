حقق برشلونة حامل اللقب والمتصدر فوزه السادس تواليا بتغلبه على ضيفه إيبار 3-صفر الأحد في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني، في مباراة سجل خلالها نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفه الـ400 في "الليغا".

وبعدما استهل العام الجديد بالفوز على خيتافي خارج ملعبه 2-1 بفضل هدفي ميسي والأوروغوياني لويس سواريز، نجح برشلونة في تأكيد تفوقه على إيبار الذي خسر جميع مبارياته التسع التي خاضها أمام النادي الكاتالوني منذ صعوده الى دوري الأضواء موسم 2014-2015.

ويدين فريق المدرب أرنستو فالفيردي بالابتعاد مجددا في الصدارة بفارق 5 نقاط عن أتلتيكو مدريد الثاني الفائز الأحد أيضا على ليفانتي 1-صفر، و10 عن إشبيلية الثالث الذي سقط في معقل أتلتيك بلباو صفر-2، الى سواريز وميسي اللذين سجلا الأهداف.

ويبدو الطريق ممهدا أمام برشلونة لمواصلة انتصاراته والاقتراب خطوة إضافية من الاحتفاظ بلقب الدوري في ظل هوية منافسيه في المراحل الست المقبلة، بما أنه يلتقي بعد هذه المرحلة ليغانيس وجاره جيرونا وفالنسيا الذي يعاني هذا الموسم، وأتلتيك بلباو وبلد الوليد قبل أن يحل في 24 فيفري ضيفا على إشبيلية ومن بعده غريمه ريال مدريد في "سانتياغو برنابيو" في الثالث من مارس.

لكن المفاجآت ليست خارج الحسبان، كما حصل الخميس في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة الكأس حين خسر النادي الكاتالوني أمام مضيفه ليفانتي 1-2 بتشكيلة رديفة الى حد ما.