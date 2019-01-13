تفاجأ أنصار شبيبة سكيكدة، في لقاء الجمعة الأخير أمام مولودية العلمة، بوجود سيدة في مدرجات الملعب تتابع اللقاء. هذه السيدة التي يقول الأنصار إن وجودها قد طرد نحس النتائج السلبية عن “الجيسماس” التي فازت بهدفين لهدف واحد، جلست في مكان مخصص للصحافة وكسر حضورها “طابو” احتكار الرجال للملاعب، وتمنى الأنصار حضورها في المقابلات القادمة، خاصة أنها لم تكمل باقي أطوار المقابلة، ومباشرة بعد مغادرتها الملعب تمكن الفريق الضيف من تسجيل هدف ضد شبيبة سكيكدة.