يعيش سكان الحي الجديد “40 مسكنا اجتماعيا” بالمخرج الجنوبي لبلدية بوسكن شرقي المدية على وقع سرقات استهدفت مركباتهم، كان آخرها فجر أول أمس السبت، بسرقة شاحنة، حيث استغل السارقون أو العصابة غفلة السكان تحت الظروف المناخية الباردة التي تعرفها المنطقة هذه الأيام. الغريب أن حي السرقات الغريبة تعرض، خلال الأشهر القليلة الماضية، إلى سرقات مماثلة مست عدة سيارات نفعية وسياحية، الشيء الذي ترك الانطباع بين السكان بأن أطرافا قد تكون قريبة من الحي وعلى اطلاع يومي بشؤونه تكون وراء هذه السرقات في حي لم يمر سوى أقل من عام على توزيع سكناته.