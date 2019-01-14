في الوقت الذي تباهى فيه المسؤولون الجزائريون، وعلى رأسهم وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزقي، بنجاح الخطة الزراعية في الجزائر للسنة الماضية، بتسجيل إنتاج قياسي للحبوب بـ60 مليون قنطار،



كان من المنتظر أن يرفع الغبن قليلا على الخزينة العمومية، بتقليص فاتورة الواردات من القمح لـ 2018، إلا أن حصيلة بوعزقي لم تصمد طويلا أمام نمط استهلاك الجزائريين المفضل للحبوب،لتصرف الحكومة مرة أخرى ما يقارب 3 ملايير دولار على استيراد الحبوب.

لا تزال الجزائر تتصدّر قوائم الدول المستوردة للحبوب، باحتلال المرتبة الثانية إفريقيا بعد مصر التي تشتري ما يعادل 18 مليون طن، فيما تستورد الجزائر 13 مليون طن. وتقتني الجزائر احتياجاتها من الحبوب وخاصة القمح بنوعيه من فرنسا كأكبر ممون، يليها العديد من الدول الأخرى مثل الأرجنتين وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وأكرانيا وبريطانيا وبلجيكا وألمانيا.



وبالعودة إلى سنة 2018 وتصريحات وزير الفلاحة لشهر سبتمبر من نفس السنة، التي جعلت من ارتفاع إنتاج الحبوب إلى أرقام قياسية ببلوغ عتبة 60,5 مليون قنطار حدثا هاما ميز السنة الماضية، لا سيما في ظل شح الموارد المالية للبلاد التي تتخبط في أزمة اقتصادية منذ سنة 2014، ما جعلها عاجزة عن مواكبة ارتفاع فاتورة الواردات، أظهرت إحصائيات الجمارك للسنة الماضية، أن الحكومة لا تزال تنفق أموالا باهظة من العملة الصعبة على استيراد الحبوب خاصة القمح بنوعيه الصلب واللين.



وعوض تقليص الفاتورة، ارتفعت واردات الجزائر من الحبوب لسنة 2018 إلى 2,61 مليار دولار خلال العشرة أشهر، مقابل 2,27 مليار دولار خلال نفس الفترة لسنة 2017، ما مثل زيادة بمعدل 15 بالمائة، مما يتناقض وتوقعات المسؤول الأول على القطاع، الذي أكد أن الإنتاج الوفير لسنة 2018 كان سيسمح بتقليص فاتورة الواردات مع رفع قيمة الاستهلاك الوطني إلى 251 كيلوغرام للفرد الواحد.



وتجدر الإشارة إلى أن سنة 2018 سجلت إنتاجا قياسيا للحبوب بما يعادل60,5 مليون قنطار، منها 31 مليون قنطار قمح صلب و7,9 مليون قنطار من القمح اللين، بالإضافة لى 9,6 مليون قنطار من الشعير و79 ألف قنطار من الحمص و94 ألف قنطار من العدس.



على صعيد آخر، أكد الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، في تصريح “الخبر”، بأنه لا يمكن الإدلاء بتوقّعات تخص مستويات الإنتاج قبل حلول شهر مارس خاصة بالنسبة للقمح، مؤكدا أن نجاح الموسم المقبل وتحقيق إنتاج وافر من القمح بنوعية يتوقف على نسبة هطول الأمطار شهري فيفري ومارس.



في الإطار ذاته، دعا الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين، السلطات العمومية إلى تكثيف المساحات المخصصة لزراعة القمح والحبوب وتوسيع الرقعة المزروعة من الحبوب إلى 6 ملايين هكتار عوض 4 ملايين هكتار حاليا، زيادة على التوجه إلى الرفع من مساحة الأراضي المسقية للتحكم في حجم الإنتاج السنوي من الحبوب.