وفاة شخصين بالغاز في باتنة

مجتمع
14 يناير 2019 () - الخبر / وأج
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هلك شخصان (2) اختناقا بغاز أول أكسيد الكربون  بمسكنهما العائلي ببلدية تازولت بولاية باتنة حسب ما علم مساء أمس الأحد من مصلحة  الإعلام والاتصال بالحماية المدنية.

و أوضح المكلف بالإعلام و الاتصال بمديرية الحماية المدنية، الملازم أولي حسان يحيى الشريفي لـوكالة الأنباء الجزائرية بأن جثتي الضحيتين اللتين تبلغان من العمر 27  و 60 سنة قد تم نقلهما إلى المركز الاستشفائي الجامعي بباتنة فيما فتحت من 

جهتها المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا في أسباب و ظروف هذا الحادث.

و ذكر نفس المصدر بأن عدد الوفيات اختناقا بالغاز منذ بداية السنة الجارية قد  وصل إلى 13هالكا رغم الحملات التحسيسية التي تنظمها الحماية المدنية حول مخاطر  الغاز.

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