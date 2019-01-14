هلك شخصان (2) اختناقا بغاز أول أكسيد الكربون بمسكنهما العائلي ببلدية تازولت بولاية باتنة حسب ما علم مساء أمس الأحد من مصلحة الإعلام والاتصال بالحماية المدنية.

و أوضح المكلف بالإعلام و الاتصال بمديرية الحماية المدنية، الملازم أولي حسان يحيى الشريفي لـوكالة الأنباء الجزائرية بأن جثتي الضحيتين اللتين تبلغان من العمر 27 و 60 سنة قد تم نقلهما إلى المركز الاستشفائي الجامعي بباتنة فيما فتحت من

جهتها المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا في أسباب و ظروف هذا الحادث.

و ذكر نفس المصدر بأن عدد الوفيات اختناقا بالغاز منذ بداية السنة الجارية قد وصل إلى 13هالكا رغم الحملات التحسيسية التي تنظمها الحماية المدنية حول مخاطر الغاز.