أفادت وكالة "فارس" الإيرانية بنجاة شخص واحد من أصل 16 شخصا كانوا على متن طائرة شحن تحطمت، اليوم الاثنين، في ضواحي طهران.

ونقلت الوكالة عن تصريح لدائرة الطوارئ الإيرانية: "نجا مهندس الطائرة فقط من أصل 16 شخصا كانوا على متن الطائرة".

وأشارت الوكالة في الوقت ذاته، إلى أن مصير سكان المبنى الذي اصطدمت به الطائرة المنكوبة ليس معروفا.

وكانت طائرة شحن من نوع "بوينغ 707" تابعة للجيش الإيراني تحطمت في منطقة زيبا دشت السكنية قرب مطار فتح في مدينة كرج غرب طهران.

وقال المسؤولون في مؤسسة الطيران الإيرانية، إن الطيار فشل في السيطرة على الطائرة وهبط في نهاية المدرج، واصطدم بجدار المطار، ثم دخل بلدة سكنية بالقرب من المطار.