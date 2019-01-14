أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن الشركاء الاستراتيجيين لا يتحدثون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتهديده لتركيا "خاطئة".

وقال أوغلو "ندرك أن ترامب يعيش صعوبات ويتعرض للضغوط وتصريحه الأخير موجه للداخل الأميركي"، متابعا "أكدنا مرارا أننا لن نخضع للتهديدات وتصريح ترامب خاطئ".

وأضاف أوغلو "إنشاء منطقة آمنة في سوريا ليست فكرة الولايات المتحدة، وأردوغان كان قد اقترح سابقا انشاء منطقة آمنة".

وكان ترامب قال في تغريدة، مساء أمس الأحد "نحن نبدأ انسحابنا من سوريا الذي طال انتظاره"، متابعا "سوف نستنفد تركيا اقتصاديًا إذا ضربت الأكراد".