تنظم وزارة التكوين والتعليم المهنيين حملة إعلامية لفائدة الشباب للتعريف بفرص التكوين في مختلف التخصصات المهنية التي يوفرها القطاع على مستوى المؤسسات التكوينية المتواجدة عبر التراب الوطني، بالموازاة مع انطلاق التسجيلات يوم 24 فيفري 2019، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان للوزارة.

وأوضح ذات المصدر، أن التسجيلات انطلقت يوم 6 جانفي وتستمر إلى غاية يوم 16 فيفري المقبل، وأن أيام الانتقاء والتوجيه ستكون أيام 17 و 18 و 19 من نفس الشهر.