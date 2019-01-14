أعلن وزير الاشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان بعد ظهر أمس الأحد بقسنطينة، أن الشطر الأول من مشروع توسعة خط ترامواي قسنطينة انطلاقا من محطة زواغي سليمان إلى غاية مدخل مدينة علي منجلي سيستلم نهاية الثلاثي الأول 2019.

وأوضح الوزير على هامش تفقده هذه الورشة أن أشغال إنجاز الشطر الأول لخط توسعة ترامواي قسنطينة على مسافة 6 كلم هي في مرحلتها النهائية وستستلم بعد شهرين ونصف".

وأكد زعلان الذي أشاد بدور المسؤولين المحليين في متابعة الورشة أن "مخطط عمل تم إعداده وأن تدابير تطبيقية تم تنفيذها لأجل استلام هذا المشروع"

ويضمن ترامواي قسنطينة حاليا نقل حوالي 30 ألف مسافر يوميا وبتشغيل التوسعة على طول إجمالي بـ 10 كلم (أكثر من 4 كلم انطلاقا من مدخل مدينة علي منجلي إلى غاية جامعة قسنطينة 2 عبد الحميد مهري) فإن عدد المسافرين الذين سيستفيدون هذه الوسيلة للنقل الحضري سيتضاعف بحسب ما أكده الوزير.

وسيتعزز الشطر الأول لخط توسعة ترامواي قسنطينة بـ 24 عربة جديدة بالإضافة إلى 20 عربة عملية حاليا على الخط بين وسط المدينة وحي زواغي سليمان لتحسين الخدمة المقدمة، بحسب ما أفاد به الوزير الذي أبدى طموحا لإنجاز توسعة الترامواي باتجاه المطار الدولي محمد بوضياف.