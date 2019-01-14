شرعت الجزائر مطلع جانفي الجاري في خفض انتاجها النفطي بحجم يتراوح بين 24 ألف و 25 ألف برميل يوميا في إطار اتفاق الخفض المبرم في ديسمبر 2018 بفيينا بين أعضاء "أوبك" وشركائها من المنتجين خارج المنظمة.

وأفاد نائب رئيس الاستكشاف والإنتاج بمجمع سوناطؤاك صالح مكموش، اليوم الإثنين، أنه قبل إجراء هذا الخفض، بلغ انتاج الجزائر من النفط 1,08 مليون برميل يوميا.

يذكر أن منظمة "أوبك" اتفقت مع الدول المنتجة غير الأعضاء في ديسمبر الماضي على خفض الانتاج النفطي بواقع 1,2 مليون برميل يوميا ابتداء من 1 جانفي 2019 لفترة مبدئية قدرها 6 أشهر.

وبموجب هذا الاتفاق، ستقوم الدول الـ 15 لأوبك بخفض 800 ألف برميل يوميا بينما تقوم الدول العشر الشريكة للمنظمة في الاتفاق بخفض 400 ألف برميل يوميا.

وكان وزير النفط السعودي خالد الفالح أكد مؤخرا في تصريحات صحفية بأن بلاده ستخفض صادراتها البترولية ابتداء من جانفي بنسبة 10% مقارنة بنوفمبر قصد تحقيق الاستقرار في السوق.

من جهته، أعلن وزير النفط الروسي ألكسندر نوفاك عن شروع بلاده في خفض مستوى انتاجها مشيرا إلى أن حجم الخفض يمكن أن يبلغ 50 الف برميل يوميا بنهاية الشهر الجاري مقارنة بـ 30 ألف برميل يوميا في الوقت الحالي.