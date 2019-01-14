قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة القدم خلال اجتماعه أمس الأحد، مع أشرف صبح وزير الرياضة، تخصيص 6 ملاعب لاستضافة مباريات نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2019 المقررة الصائفة المقبلة بمصر.

وحدد المجلس الملاعب الستة وهي: ملعب القاهرة، ملعب السلام، ملعب الإسكندرية، ملعب الإسماعيلية، ملعب السويس وملعب بورسعيد، كما تم وضع ملعب الدفاع الجوي كملعب احتياطى.

من ناحية أخرى، أعلن أمس وزير الرياضية المصري تولى مصطفى مدبولى رئيس الوزراء رئاسة اللجنة العليا لكأس أفريقيا للأمم 2019، على أن يتولى هانى أبو ريدة منصب رئيس اللجنة التنفيذية للبطولة.