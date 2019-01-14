تم جمع ما يفوق 1 مليون طن من النفايات المنزلية وقرابة 200 طن من الخبز خلال سنة 2018 بالجزائر العاصمة، حسب ما أفاد به،اليوم الاثنين ، مسؤولو مؤسستي "إكسترانت" و "نت كوم" المختصتين في النظافة وجمع النفايات على مستوى ولاية الجزائر .

وأوضح مشاب رشيد مدير عام مؤسسة "إكسترانت" المكلفة بالنظافة على مستوى 31 بلدية بالجزائر العاصمة، أنه تم جمع قرابة 650 ألف طن من النفايات المنزلية خلال سنة 2018، أين سجلت ارتفاعا بنسبة 5 بالمائة مقارنة مع سنة 2017 ( أزيد 580 الف طن).

ويعود ذلك حسبه إلى ارتفاع عدد السكان خاصة مع عمليات إعادة الإسكان والترحيل التي تقوم بها الولاية نحو قطاع اختصاص المؤسسة.

و أشارت نسيمة يعقوبي المكلفة بالاتصال بمؤسسة "نت كوم" إلى جمع أزيد من 450.000 طن من النفايات المنزلية خلال نفس الفترة على مستوى 26 بلدية تقع ضمن اختصاصها.

وبلغت كمية الخبز المسترجعة لدى المؤسستين "اكسترانت" و" نت كوم" 190 طن منها ما يزيد عن 105 طن لمؤسسة " إكسترانت " وحدها .

و في إطار عملية الفرز الانتقائي والرسكلة والاسترجاع ذكر مسؤول إكسترانت أنه تم خلال سنة 2018 جمع أزيد من 1.470 طن من مادة الكارتون وقرابة 53 طن من البلاستيك وقرابة 216.000 وحدة من جلود الأضاحي خلال يومي عيد الأضحى مبرزا أن هذه النفايات القابلة للرسكلة بمثابة "مصدر حيوي وهام" في تحقيق التنمية المستدامة وخلق مناصب شغل.