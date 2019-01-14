انتخب رئيس الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى، عبد الكريم ديب، رئيسا للمنطقة الأولى (شمال إفريقيا) للكونفدرالية الإفريقية لألعاب القوى، وذلك خلال الانتخابات التي جرت ،اليوم الإثنين بزرالدة، حسب ما أفادت به الهيئة الفدرالية عبر صفحتها على "الفايسبوك ".

وقد حصل عبد الكريم ديب على مجموع ثلاثة أصوات مقابل صوتين لمنافسه التونسي خالد عمارة . وأوضح ذات المصدر، أن المصرية هالة أحمد عبد الرحيم، قد انتخبت في منصب عضوة دائمة في المنطقة الأولى لشمال إفريقيا، بعد حصولها على مجموع خمسة أصوات .