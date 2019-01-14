انتخب رئيس الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى، عبد الكريم ديب، رئيسا للمنطقة الأولى (شمال إفريقيا) للكونفدرالية الإفريقية

لألعاب القوى، وذلك خلال الانتخابات التي جرت ،اليوم الاثنين بزرالدة، حسب ما أفادت به الهيئة الفدرالية عبر صفحتها على "الفيسبوك ".

وقد حصل عبد الكريم ديب على مجموع ثلاثة أصوات مقابل صوتين لمنافسه التونسي خالد عمارة . و أوضح ذات المصدر، أن المصرية هالة احمد عبد الرحيم، قد انتخبت في منصب عضوة دائمة في المنطقة الأولى لشمال إفريقيا، بعد حصولها على مجموع خمسة أصوات .