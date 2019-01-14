صرح الرئيس المدير العام للمجمع العمومي للمحروقات "سوناطراك" عبد المومن ولد قدور، اليوم الإثنين ، بورقلة أنه " تقرر التوظيف المباشر لفائدة المتربصين المتخرجين من مركز التكوين التابع لسوناطراك المتواجد بعاصمة الولاية''.

وأوضح ولد قدور لدى تفقده لذات المركز في إطار زيارة عمل له للمنطقة " أنه تقرر التوظيف المباشر لفائدة المتربصين المتخرجين من مركز التكوين التابع لسوناطراك الواقع بمدينة ورقلة، إلى جانب توظيف أيضا المتربصين الذين سبق لهم وأن تخرجوا من ذات المؤسسة التكوينية ولم يتحصلوا بعد على منصب شغل " .

وأكد الرئيس المدير العام للمجمع العمومي للمحروقات "سوناطراك" بالمناسبة أن الجزائر " تحتاج إلى مثل هذا النوع من التكوين المتخصص واليد العاملة المؤهلة" ملحا في ذات الوقت على ضرورة التكفل التام بالمتربصين طيلة فترة التكوين .

وكان مركز التكوين التابع لسوناطراك (60 مقعد تكويني)، قد أعيد فتحه في جانفي الجاري بعد أن ظل مغلقا لعدة سنوات، حيث كان قد فتح أبوابه أمام المتربصين في جوان 2013 ، وقد تخرجت منه في وقت سابق أربع (4) دفعات بعدد 128 متربص.

ويضمن المركز تكوينا في تخصص تلحيم الأنابيب لفترة تكوينية لـ 6 أشهر، ويتوفر على ثلاث ورشات وثلاث قاعات، وقاعتين للأرشيف.