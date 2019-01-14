أغلق مجموعة من الشباب البطال، اليوم، مقر فرع الوكالة المحلية للتشغيل في آفلو بولاية الأغواط، في وقفة احتجاجية سلمية مطالبين بايفاد لجنة تحقيق فيما أسموها بالتجاوزات والتلاعبات التي تعرفها عروض العمل، ورحيل المدير. أوضح هؤلاء أن العروض يتم الإعلان عنها يوم أو يومين قبل انتهاء الآجال المحددة لها حتى لا تترك الفرصة للاطلاع عليها، إضافة إلى التلاعب في الوسيط في عملية التوظيف واللجوء إلى أساليب ملتوية لتوظيف من يريدون، ووضع شروط تعجيزية في التوظيف في مناصب العمل وفي عقود الإدماج المهنيه عند الخواص، وعدم تنظيم عملية استقبال الشباب البطال والاستماع لانشغالاتهم.

وفي رده على هذه الانشغالات أفاد مدير الوكالة الذي يوجد في عطلة مرضية أن عملية التوظيف تتم في شفافية تامة يتابعها والي الولاية والجهات الوصية أسبوعيا في لقاءات تقييمية والعروض يتم الإعلان عنها في صفحات شبكة التواصل الاجتماعي ويتم نشرها في مقر الوكالة، كما أن الوسيط يعالج المعلومات بدقة ولا يمكن التلاعب بها.