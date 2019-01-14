كشف المدرب الأوروغوياني لنادي الأهلي المصري، مارتن لازارتي، عن قائمة تضم 19 لاعبا تحسبا لمواجهة فريقه أمام شبيبة الساورة يوم الجمعة المقبل ببشار (00 :20) لحساب الجولة الثانية عن المجموعة الرابعة لرابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم.

ويتنقل منشط نهائي الطبعة السابقة أمام الترجي التونسي (ذهاب: 3-1، إياب 0-3)، إلى بشار يوم غد الثلاثاء منقوصا من خمسة لاعبين وهم: مروان محسن، هشام محمد، أحمد فتحي، أحمد الشيخ وحسام عاشور، الذي أصيب اليوم الإثنين خلال التدريبات على مستوى الكاحل، حسبما أعلن عنه الموقع الرسمي لنادي الأهلي.

وسجل الأهلي بداية موفقة بفوز على ضيفه فيتا كلوب الكونغولي بنتيجة (2-0)، في حين خسرت شبيبة الساورة أمام مضيفها سيمبا التنزاني (3-0) لحساب الجولة الأولى.

قائمة ال19 لاعبا المعنية بمباراة الساورة:

حراسة المرمى: شريف إكرامي، محمد الشناوي و علي لطفي

الدفاع: محمد هاني, ياسر إبراهيم, أيمن أشرف، علي معلول، عمرو السولية، حمدي فتحي وكريم نيدفيد.

وسط الميدان: محمد شريف، أحمد حمودي، ناصر ماهر، وليد سليمان، إسلام محارب وحسين الشحات.

الهجوم: جونيور أجايي، ميدو جابر ورمضان صبحي.