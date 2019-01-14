تمكنت عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لمدينة وهران أمس الأحد من توقيف 18 شخصا في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر البحر من بينهم قصر و أجنبي من جنسية كاميرونية حسبما علم اليوم الإثنين من هذا السلك الأمني.

وبناء على معلومات وردت لمقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني مفادها وجود مجموعة من الأشخاص يحاولون الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر وهم مختبئون بمنزل ببوسفر وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تنقل أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني إلى عين المكان و حاصروا المنزل حيث تمكنوا من توقيف 12 شخصا منهم 6 رجال و 5 نساء ورعية كاميرونية حسب نفس المصدر.

ومواصلة لتحقيق وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم تفتيش منزل آخر أين تم توقيف عائلة متكونة من رجل و إمرأة وأربعة قصر وحجز بخاخة مسيلة للدموع كبيرة الحجم ونظارتي ميدان. وتم فتح تحقيق من قبل الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لبوسفر، حسب ذات المصدر.