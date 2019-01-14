جددت المنظمة الوطنية للدفاع عن حقوق المقاومين دعوتها لمصالح الحكومة إلى فتح ملف هذه الشريحة ورد الاعتبار لأفرادها طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 68/ 2013 الذي تضمن إنصافا من رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، وتخليدا لتضحيات هؤلاء الذين وقفوا مع الشعب الجزائري في محنته سنوات التسعينات، لكنها لاتزال تتخبط في دوامة الوضع الاجتماعي والنفسي المتأزم.

ناشدت المنظمة، حسب ما نقله وفد من مكتبها الوطني تحت قيادة مراد طعم الله، في زيارة لـ"لخبر"، السلطات العليا في البلاد العمل على فتح حوار جدي ومنتظم مع ممثلي الحكومة في آجال لا تتعدى نهاية جانفي الحالي، كما دعت السلطات الوصية إلى تنصيب لجان العمل والتدقيق في أرضية المطالب التي سبق أن سلمت لوزارة الداخلية في وقت سابق، خصوصا أن التدابير التي اتخذتها الداخلية لصالح بعض المطالب لم تجد طريقا للتجسيد على مستوى مصالح عمومية أخرى، وهو ما يستدعي إعادة ربط قنوات اتصال للعمل ضمن رزنامة محددة لسنة 2019 لحل المشاكل العالقة.

رفضت المنظمة، حسب بيان لأعضاء مكتبها الوطني صدر في ختام اللقاء الوطني الذي جرى يوم 12 جانفي بتيبازة، إقحام التنظيم في "أي مزايدات سياسية أو محاولة استغلال نضال أفرادها في مساندة أي طرف سياسي على حساب طرف آخر"، بل حصرت عملها ونشطاها في "الجانبين الاجتماعي والمطلبي والدفاع السلمي عن الحقوق المادية والمعنية لرجال "الباتريوت" عبر كامل التراب الوطني، وجددت التأكيد على "تشبثها بالخط الأصيل الذي رسمته القاعدة النضالية التي ترفض المتاجرة بها والتلاعب بملفات مصيرية تخص مئات الآلاف من عائلات هؤلاء الرجال".