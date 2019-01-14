لا يزال كل من يقصد عيادات الأطباء الخواص بولاية الجلفة يسأل عمن حدّد أو يحدد سعر الفحص الطبي وتكاليف “التحاليل والراديو”، خاصة أن سعر الفحص يختلف من طبيب لآخر، حيث تصل التسعيرة إلى مبالغ مثيرة للاستغراب. واتهم الكثير من المواطنين بعض الأطباء الخواص باستغلال المرضى بطلب مبالغ خيالية. فهل تتحرك الجهات المكلفة بمراقبة ومتابعة ما يحدث في العيادات الخاصة؟ خاصة أن بعض العيادات لا تتوفر على الشروط القانونية لممارسة المهنة كغياب قاعات الانتظار ودورات المياه.