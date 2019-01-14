اعتبر الدولي البرازيلي السابق، روبيرتو كارلوس، ضيف شرف حفل تسليم الكرة الذهبية للهداف و" لوبيتور"- 2018، المقرر سهرة اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، أن المنتخب الجزائري لكرة القدم الذي يزخر بلاعبين ينشطون في أحسن البطولات العالمية، تطور كثيرا، حتى وإن لم يتوج بألقاب كبرى في السنوات الأخيرة.



وصرح كارلوس في ندوة صحفية نظمت اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة : "اللاعبون الجزائريون يلعبون كرة القدم بطريقة هجومية مع لمسات فنية، كالبرازليين. المنتخب الوطني يحوز على لاعبين ينشطون في أحسن البطولات على غرار، محرز بمانشستر سيتي ، غلام بنابولي وأيضا ماندي وبودبوز بإسبانيا. مهم جدا أن يكون لديك لاعبين مثل هؤلاء يساهمون في تحسين مستوى المنتخب الوطني."



واضاف، سفير ريال مدريد -الذي توج معه بثلاث بطولات أوروبية ( 1998- 2000- 2002 )- ، " الجزائريون تركوا انطباعا جيدا خلال نهائيات كأس العالم- 2014 بالبرازيل. هو فريق لديه نزعة هجومية والبرازيليون يحبذون الفرق التي تهاجم . الآن يجب التركيز على النقاط الايجابية والتسلح بالجدية، آملا في نيل تتويج ما."



وتم اختيار خمسة مترشحين للفوز بجائزة أحسن لاعب جزائري لسنة 2018، حيت تجرى مراسم تسليم الجوائز سهرة اليوم الإثنين بأوبرا "بوعلام بسايح".

ويتعلق الأمر بيوسف عطال ( نيس الفرنسي)، بغداد بونجاح ( السد القطري)، يوسف بلايلي الترجي التونسي)، ياسين ابراهيمي (بورتو البرتغالي) ورياض محرز مانشستر سيتي.

وعن هؤلاء اللاعبين، قال ضيف الجزائر، " اللاعبون الخمسة المعنيون بالفوز بجائزة الكرة الذهبية، برهنوا عن قدراتهم خلال الموسم الماضي . يتعين الانتظار للتعرف على الفائز، لكن اللاعبين الخمسة كلهم، يستحقون التكريم."



وحول النصائح التي يمكن ان يقدمها روبيرتو كارلوس لمهاجم السد القطري، المتألق بغداد بونجاح،- المرشح القوي لنيل الجائزة بعد إحرازه لـ 59 هدفا ( كل المنافسات ) في سنة 2018- ردّ قائلا: " إذا ما أراد تطوير مستواه الفني والوصول إلى قمة كرة القدم العالمية، أنصحه باللعب في أوروبا، لكنه إذا أراد جني الأموال، عليه البقاء في الخليج ."



وتقدم بطل العالم مع البرازيل - 2002 الذي يزور الجزائر لأول مرة، بخالص تشكراته للمنظمين وحفاوة استقباله لهم ودعوته للمشاركة في الطبعة الـ 18 لجائزة الهداف و"لوبيتور"، متمنيا أن يحظى بفرصة أخرى لزيارة بلادنا.