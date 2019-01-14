اعتبر الدولي البرازيلي السابق, روبيرتو كارلوس, ضيف شرف حفل تسليم الكرة الذهبية للهداف و" لوبيتور"- 2018, المقرر سهرة اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة , ان المنتخب الجزائري لكرة القدم الذي يزخر بلاعبين ينشطون في احسن البطولات العالمية, تطور كثيرا, حتى وإن لم يتوج بألقاب كبرى في السنوات الاخيرة.



وصرح كارلوس في ندوة صحفية نظمت اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة : "اللاعبون الجزائريون يلعبون كرة القدم بطريقة هجومية مع لمسات فنية , كالبرازليين . المنتخب الوطني يحوز على لاعبين ينشطون في أحسن البطولات على غرار , محرز بمانشستر سيتي , غلام بنابولي وايضا ماندي وبودبوز بإسبانيا .

مهم جدا ان يكون لديك لاعبين مثل هؤلاء يساهمون في تحسين مستوى المنتخب الوطني."



واضاف, سفير ريال مدريد -الذي توج معه بثلاث بطولات اوروبية ( 1998- 2000- 2002 )- , " الجزائريون تركوا انطباعا جيدا خلال نهائيات كاس العالم- 2014 بالبرازيل. هو فريق لديه نزعة هجومية والبرازيليون يحبذون الفرق التي تهاجم . الان يجب التركيز على النقاط الايجابية والتسلح بالجدية , آملا في نيل تتويج ما."



وتم اختيار خمسة مترشحين للفوز بجائزة احسن لاعب جزائري لسنة 2018, حيت تجرى مراسم تسليم الجوائز سهرة اليوم الاثنين بأوبرا "بوعلام بسايح".

ويتعلق الامر بيوسف عطال ( نيس الفرنسي), بغداد بونجاح ( السد القطري), يوسف بلايلي الترجي التونسي), ياسين ابراهيمي (بورتو البرتغالي) ورياض محرز مانشستر سيتي.

وعن هؤلاء اللاعبين , قال ضيف الجزائر, " اللاعبون الخمسة المعنيون بالفوز بجائزة الكرة الذهبية , برهنوا عن قدراتهم خلال الموسم الماضي . يتعين الانتظار للتعرف على الفائز , لكن اللاعبين الخمسة كلهم , يستحقون التكريم."



وحول النصائح التي يمكن ان يقدمها روبيرتو كارلوس لمهاجم السد القطري , المتألق بغداد بونجاح ,- المرشح القوي لنيل الجائزة بعد إحرازه ل59 هدفا ( كل المنافسات ) في سنة 2018- , ردّ قائلا: " اذا ما اراد تطوير مستواه الفني والوصول الى قمة كرة القدم العالمية, أنصحه باللعب في اوروبا , لكنه اذا اراد جني الاموال , عليه البقاء في الخليج ."



وتقدم بطل العالم مع البرازيل - 2002 الذي يزور الجزائر لأول مرة , بخالص تشكراته للمنظمين وحفاوة استقباله لهم ودعوته للمشاركة في الطبعة ال18 لجائزة الهداف و"لوبيتور" , متمنيا أن يحظى بفرصة اخرى لزيارة بلادنا