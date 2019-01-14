تقوم هيئات الإغاثة الإسبانية بعملية خاصة لإنقاذ طفل عمره سنتان وقع في حفرة بعمق أكثر من 100 متر في جنوب البلاد.

ويشارك في العملية أكثر من 100 من عمال الإغاثة في العملية المستمرة منذ يوم الأحد، حيث سقط طفل يدعي يولين في حفرة بقطر 25 سنتمترا وبعمق 110 أمتار في منطقة توتالان بالقرب من ملقة في محافظة الأندلس بجنوب إسبانيا.

واستخدمت فرق الإغاثة كاميرا أوتوماتيكية نزلت إلى الحفرة إلى عمق 78 مترا، لكنها لم تتمكن من رصد أي أثر للطفل المفقود. وتعقدت أعمال البحث عن الطفل بعد حدوث انهيار طيني داخل الحفرة. وتخطط فرق الإغاثة لحفر حفرة أخرى قرب تلك التي وقع فيها الطفل.



ويشار إلى أن الحادث وقع عندما كان الطفل يلعب مع طفل آخر، بينما كانت أسرته تطهو الطعام مع الأصدقاء. وقد أعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز عن دعمه لأسرة الطفل وهيئات الطوارئ العاملة في مكان الحادث.