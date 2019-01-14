استبق رئيس وفاق سطيف، حسان حمّار، الأحداث وراح يتحدث عن المواجهة المحتملة أمام اتحاد الجزائر في الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الجزائر قبل تخطيه عقبة أمل بوسعادة اليوم في لقاء متأخر عن الدور الـ16 من ذات المسابقة.

قال حمّار في تصريح لـ”الخبر” أمس على هامش حفل قرعة الدورين ثمن وربع النهائي من مسابقة كأس الجزائر: “أنا واثق من قدرة فريقي على تخطي عقبة أمل بوسعادة، وملاقاة اتحاد الجزائر في الدور ثمن النهائي، وسنواصل مغامرتنا في هذه المنافسة بإبعاد اتحاد الجزائر من السباق، وأقول هذا ليس لاستفزاز أنصار الاتحاد الذين احترمهم كثيرا، ولكن كلامي هذا موجه لشخص معين في الفريق”، يقول حمّار الذي كان يلمح في كلامه للرئيس السابق لوفاق سطيف، عبد الحكيم سرار، الذي يشغل منصب مدير عام في اتحاد الجزائر، دون ذكره بالاسم نظرا لتوتر علاقته معه منذ سنوات.



ورغم الهزات التي تعرض لها الوفاق في المدة الأخيرة والتغييرات التي طالت الجهاز الفني، إلا أن حمّار طمأن أنصار الوفاق حول مشواره فريقه، حيث قال: “لا يوجد حريق في بيت الوفاق، لأننا لازلنا ضمن المراكز الثلاثة الأولى في البطولة، وسنلعب أيضا كامل حظوظنا للظفر باللقب والتنافس على كأس الجزائر”.

أما عن رغبة بعض اللاعبين في مغادرة النادي خلال الميركاتو الشتوي، رد قائلا: “بعض اللاعبين تلقوا عروضا من نواد خارج الجزائر، ولكن رفضت تسريحهم، أما في الجزائر فلم يجدوا أحسن من الوفاق”، يقول حمّار الذي استثنى متوسط ميدان الهجومي أكرم جحنيط: “الجميع في سطيف ضد استمرار جحنيط مع النادي، وهذا اللاعب لم يلتزم بالانضباط، ولهذا قررنا التخلي عن خدماته نهائيا وطي ملفه بعدما تحدثت مع شقيقه ومع المدير الرياضي لمولودية الجزائر، قبل سحب قرعة كأس الجزائر، من أجل تسهيل انتقاله إلى المولودية”.



