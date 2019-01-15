ووقع على الوثيقة كل من وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل ووزيرة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية جنوب إفريقيا، السيدة لينديوي سيزولو.

وأشار مساهل في ختام حفل التوقيع على الوثيقة أن هذه الخارطة تتضمن تبادل الزيارات لوزراء البلدين سيما وزيرا التجارة من كلا الجانبين. وأضاف أن البلدين قد اتفقا على زيارة وزير التجارة والاستثمار الجنوب إفريقي خلال هذه السنة،وهي الزيارة التي ستمثل فرصة لإنشاء لجنة جزائرية- جنوب إفريقية للتبادل في مجال الاستثمارات والتجارة، وكذلك لانعقاد منتدى الأعمال بين متعاملي البلدين.

كما تطرق الوزيران لتبادل الخبرات في مجالات المناجم والطاقة والنقل مع اقتراح إعادة فتح الخط البحري الرابط بين الموانئ الجزائرية ودوربان الجنوب إفريقية. وتناول الطرفان أيضا مسألة الصحراء الغربية التي تتفق عليها وجهات نظرالبلدين بخصوص حل هذه القضية من خلال ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير مصيره وتطبيق اللوائح الأممية وقرارات مجلس الأمن.

وأكد مساهل أن زيارة وزيرة جنوب إفريقيا تندرج في إطار تعميق التشاورالسياسي خدمة لمصالح البلدين المشتركة ومصالح القارة الإفريقية، مضيفا في هذا الصدد أنه تطرق لموضوع القمة القادمة لرؤساء الدول والحكومات المتوقع إجراؤها في فبراير القادم، إضافة إلى القضايا الثنائية.

ومن جهتها، أشارت السيدة لينديوي سيزولو إلى أن خارطة الطريق الموقعة ستكون بمثابة جدول أعمال، موضحة أن الهدف من زيارتها إلى الجزائر يتمثل في "تعزيز حوارنا بحكم أننا مقبلون على حدث كبير وهو قمة رؤساء الدول والحكومات التي ستجرى من 9 إلى 11 فبراير القادم بأديس أبابا" . وأكدت الوزيرة تطرقها رفقة نظيرها الجزائري إلى المسائل ذات الاهتمام المشترك وتلك المتعلقة بإفريقيا عموما.