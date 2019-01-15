دعت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أمس الإثنين بالجزائر العاصمة المواطنين والمواطنات إلى اتخاذ جملة من الاحتياطات لتفادي المضاعفات بسبب موجة البرد القارس التي تجتاح حاليا الوطن والتي قد تؤدي إلى الوفاة.

وطالبت الوزارة في بيان لها الموطنين باستشارة الطبيب والقيام بالتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية الذي يفيد كل فئات الأعمار بما فيها كبار السن والبالغين والأطفال المصابون بأمراض مزمنة والنساء الحوامل.

وبعد التأكد من سلامة المدفئة القيام بتدفئة البيت وترك فتحات التهوية بصفة دائمة لتجنب أي أخطار التسمم بغاز أول أكسيد الكربون .

كما نصح البيان الموطنين عند الخروج من البيت ارتداء الألبسة الخشنة والشتوية التي تغطي كامل الجسم (الرأس والرقبة واليدين والقدمين) وتقيه شدة البرد القارس.

وأضاف البيان إن المصاب بالانخفاض في درجة الحرارة يظهر عليه الارتعاد والارتجاف كما تبدو عليه علامات التعب والنعاس ولديه صعوبة في الكلام أو مسك الأشياء.

أما في حالة الجليد يظهر احمرار على البشرة والإحساس بالحرقان، حسب البيان الذي يضيف أنه في جميع الحالات وللتعامل مع أي من هذه العلامات يجب استشارة أقرب طبيب للموقع السكني أو الاتصال بالإسعاف فورا.