يشرف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، اليوم الثلاثاء، على توزيع أزيد من 5 آلاف سكن بصيغة البيع بالإيجار "عدل 1" بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله بالجزائر العاصمة، والمدينة الجديدة في بوينان، بولاية البليدة.

وقال المكلف بالإعلام على مستوى وزارة السكن، رضا بداي، إن الوزير سيشرف على تسليم المفاتيح لآلاف المستفيدين من سكنات عدل 2001، بالقاعة متعددة الرياضات بالشراقة، وذلك استكمالا لعمليات التوزيع الكبرى التي جرت في 2018، أهمهما العملية التي تمت يوم عيد الاستقلال، أين تم توزيع 5 آلاف سكن، وعملية شهر أكتوبر التي تم فيها توزيع 2400 مسكن.

وأضاف المتحدث، أن السكنات المعنية بالتوزيع تقع على مستوى موقعي سيدي عبد الله بالعاصمة وبوينان بالبليدة، مؤكدا أن هذا البرنامج يندرج في إطار الديناميكية التي تبنتها وزارة السكن لطي ملف "عدل1" نهائيا، وقال إن البرنامج متواصل، وأن كل ما هو مسطر ضمنه سينجز فعليا، مشيرا إلى أن أشغال الإنجاز ستعرف متابعة صارمة.