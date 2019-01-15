أمرت وزارة التجارة أمس الإثنين، بتعليق الإنتاج بمصنع تاكسنة للمياه المعدنية التي تحمل الاسم نفسه كما أمرت بسحب العبوات من الأسواق.

وكشف المدير العام للرقابة بوزارة التجارة عبد الرحمن بن حازي في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة أن الوزارة أمرت بتعليق الإنتاج بمصنع تاكسانة للمياه المعدنية وسحب المنتوج من الأسواق بعد اكتشاف وجود اجسام غريبة في بعض العبوات، بما في ذلك الحصص الإنتاجية 310 و314 و315.

وأضاف بن حازي، أن المحطة المعدنية بتاكسانة للمياه المعدنية تجري مراقبتها من قبل مصالح مراقبة الجودة منذ 2018، كاشفا عن أخذ 37 عينة من جانفي 2018، وأن عمليات المراقبة والتدقيق مستمرة لكشف وتحديد منشأ الأجسام الغريبة التي تهدد صحة المستهلكين.

وكانت وزارة التجارة قد أمرت بالسحب الفوري لمياه معدنية غير غازية بسبب انعدام معايير السلامة فيها وتأثيرها على صحة المستهلك، والتبليغ الفوري عن نتائج عملية السحب.

وكإجراء احتياطي أمرت مصالح الوزارة بسحب المنتوج لعدم مطابقته شروط السلامة والأمن، وفقا للمرسوم التنفيذي لحماية المستهلك رقم 03/09.