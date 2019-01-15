دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، اليوم الثلاثاء إلى إنشاء مندوبيات على مستوى المقاطعات الإدارية الجديدة بالعاصمة بهدف التقرب من المواطنين والتكفل بانشغالاتهم.

وقال بدوي خلال زيارة تفقدية قادته إلى ولاية الجزائر بمناسبة إحياء اليوم الوطني للبلدية، أن ولاية الجزائر "أصبحت شاسعة بعد إعادة تنظيمها وتشييد أحياء سكنية جديدة، مما يفرض علينا إنشاء مندوبيات على مستوى المقاطعات الإدارية والأحياء السكنية الجديدة للتقرب من المواطنين والتكفل بانشغالاتهم".

وأكد بالمناسبة ضرورة "تقريب الإدارة من المواطن من خلال استعمال التكنولوجيات الحديثة وتجسيد اللامركزية في تسيير الإدارة، إلى جانب استباق الانشغالات اليومية للمواطن".

وقد استهل الوزير زيارته التفقدية بوضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري المخلد لشهداء الواجب الوطني ولذكرى استشهاد المرحوم مصطفى بونطة، رئيس المندوبية التنفيذية لبلدية وادي قريش، الذي اغتاله الإرهاب سنة 1994، قبل أن يعاين رفقة والي العاصمة، عبد القادر زوخ، المشاريع التابعة لقطاع الداخلية والجماعات المحلية.