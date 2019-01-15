توفي شخصان يبلغان من العمر 26 سنة و30 سنة اختناقا بأول أكسيد الكربون بمقر سكناهما بولايتي المسيلة وخنشلة .

وأوضحت مصالح الحماية المدنية أن الضحيتين عثر على أحدهما عير علية صباح أمس متوفيا بمقر سكناه بحي البساتين في مدينة عين الملح بولاية المسيلة ، ليتم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عين الملح. أم الضحية الثانية والبالغ من العمر 30 سنة فقد أصيب باختناق الغاز في منزله الواقع بحي بوزيد ببلدية خنشلة.

وأوضح المكلف بالإعلام والاتصال بالمديرية الولائية للحماية المدنية الضابط عادل مساعدية، أن عناصر الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بخنشلة تلقوا نداء في حدود منتصف نهار أمس ليتنقلوا إلى منزل الضحية الذي وجد متوفيا بسبب اختناقه جراء استنشاقه غاز أول أكسيد الكربون المنبعث من موقد ناري للطهي.

وقامت مصالح الحماية المدنية بنقل الجثة إلى المصلحة المعنية بمستشفى علي بوسحابة بوسط مدينة خنشلة في الوقت الذي فتحت فيه من جهتها المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات الحادث.