تُوّج الدولي الجزائري ولاعب السد القطري بغداد بونجاح بالكرة الذهبية لعام 2018 التي تمنح لأحسن لاعب كرة قدم جزائري وذلك بمناسبة سبر الآراء الذي نظمته يوميتا "الهداف" و"لوبيتور" خلال حفل نظم مساء أمس الإثنين بأوبرا "بوعلام بسايح" بالجزائر العاصمة.

وتلقى خليفة فوزي غولام الجائزة من أيدي الظهير الأيسر السابق لنادي "ريال مدريد" البرازيلي روبيرتو كارلوس، ضيف هذه الطبعة الـ 18.

وتحصل اللاعب بونجاح البالغ من العمر 27 سنة، على هذه الجائزة نظير تألقه سنة 2018 من خلال تسجيله 59 هدفا في مختلف المنافسات حيث أصبح أفضل هداف في البطولة القطرية و كذا رابطة الأبطال الآسيوية.

وتم تتويج فريق شباب قسنطينة بطل الجزائر بجائزة أحسن فريق لموسم 2017-2018 في حين تحصل الناخب الوطني جمال بلماضي على لقب أحسن مدرب.

كما تم تقديم جائزة خاصة للمدربين عبد القادر عمراني بطل الجزائر مع شباب قسنطينة وشريف الوزاني الذي توج بكأس الجزائر مع فريق اتحاد بلعباس وكذا بلال دزيري لمسيرته مع نصر حسين داي (22 مباراة دون خسارة).

أما بخصوص لقب أحسن حارس مرمى فقد كان من نصيب الحارس مصطفى زغبة (وفاق سطيف) خلفا للحارس عبد القادر صالحي (شباب بلوزداد)، في حين فاز لاعب وسط ميدان فريق اتحاد العاصمة عبد الرحمان مزيان لقب أحسن لاعب محلي.