دمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس الإثنين، خلال عمليات بحث وتمشيط بكل من الشلف وبومرداس، مخبأين للجماعات الإرهابية، حسبما أورده اليوم الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي شاحنة مُحملة بـ 25 طنا من خليط الحجارة وخام الذهب بتمنراست، في حين أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بوهران، تاجر مخدرات بحوزته 58.3 كيلوغرام من الكيف المعالج.



من جهة أخرى، أحبط عناصر الدرك الوطني محاولة هجرة غير شرعية لـ 18 شخصا بوهران.