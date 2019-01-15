تمكنت مصالح الدرك الوطني التابعة إقليميا لدائرة بئر مقدم بولاية تبسة من إحباط محاولة إدخال 70 ألف قرص من المؤثرات العقلية و 1500 قرص دواء خاص بالإجهاض.

وأوضحت مصالح الدرك الوطني اليوم الثلاثاء، أنه في إطار ذات العملية تم التمكن أيضا من حجز 800 قارورة دواء مهلوس فضلا عن 4 آلاف علبة دواء مخدر يستخدم في العمليات الجراحية.

وأضاف ذات المصدر أنه تم العثور على هذه الشحنة "الهامة" على متن مركبة نفعية كانت تحاول الدخول بطريقة غير شرعية إلى الأراضي الجزائرية قادمة من دولة مجاورة، مشيرا إلى أنه تم توقيف المركبة على مستوى بلدية بئر مقدم فيما لا تزال عملية البحث متواصلة عن سائق المركبة الذي لاذ بالفرار. واستنادا لمصالح الدرك الوطني فقد فاقت القيمة المالية للمحجوزات الـ 200 مليون دج.