قال الخبير في علوم الفلك لوط بوناطيرو، إن الرسول صلى الله عليه وسلم عاش بتوقيت خاطئ، وكانوا يصومون في أشهر خاطئة، إلا أنه قام بتصحيحها قبل 3 أشهر من انتقاله عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى.

وفي منتدى نظمته جريدة "الحوار، قال بوناطيرو: "إن الرسول عاش بتوقيت خاطئ، وكانوا يصمون في أشهر خاطئة، إلا أنه قام بتصحيحها قبل 3 أشهر من انتقاله عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى، يوم طلب من المسلمين في خطبة الوداع بقوله "وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق الله السماوات والأرض"، وبعد وفاته جاء الخليفة عمر ابن الخطاب، وجمع الصحابة وقاموا بتصحيح السنة القمرية.