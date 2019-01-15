وقع انفجاران خارج مجمع يضم فندقا ومكاتب وسط العاصمة الكينية نيروبي، أعقبه إطلاق نار كثيف.

وأشار شهود عيان، إلى أن هناك مسلحا يطلق النار في أحد المباني، في وقت أفاد فيه أشخاص محاصرون داخل أحد المباني بوقوع إطلاق نار متواصل مع مسلحين.

من جهته، أعلن قائد شرطة نيروبي فيليب ندولو، أن "قوات الأمن طوقت منطقة الحادث، مشيرا إلى وجود اعتقاد بأن الحديث يدور عن عملية سرقة".

وقال المتحدث باسم الشرطة تشارلز أوينو، لوسائل الإعلام المحلية، إن "المسؤولين لا يستبعدون شن هجوم من قبل مسلحين".

وأضاف، "علينا أن نبني على أن الحادثة هي هجوم إرهابي"، مشيرا إلى أنه جرى إرسال شرطة مكافحة الإرهاب إلى الموقع.