نظم صباح اليوم الثلاثاء موظفو قطاع الصحة العمومية بالأغواط وقفة احتجاجية سلمية أمام المؤسسة العمومية للصحة الجوارية، رفعوا خلالها ثلاث مطالب تتعلق بالإسراع في صب الراتب الشهري الذي تأخر عن موعده ومنحة المردودية وتوفير الأدوية بالنقاط الصحية للتكفل بالمرضى.

وفي رده عن هذه المطالب أوضح مدير الصحة والسكان أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة صب الراتب الشهري والمردودية والتأخر يعود لإجراءات تتعلق بالسنة المالية الجديدة، وبخصوص النقطة المتعلقة بالدواء فالأمر حسبه لا يتعلق بنقص الأدوية وإنما بالتسيير العقلاني لها عبر المؤسسات.