حافظ المنتخب الفلسطيني على آماله الضعيفة في الصعود للدور الثاني في كأس آسيا لكرة القدم لأول مرة في تاريخه بعدما تعادل بدون أهداف مع الأردن بملعب محمد بن زايد في أبوظبي اليوم الثلاثاء.

ودخل الأردن المباراة بعد أن ضمن تصدر المجموعة الثانية منذ الجولة الثانية عقب فوزه على أستراليا وسوريا في أول مباراتين، بينما كان المنتخب الفلسطيني في حاجة للفوز ليضمن التأهل للدور الثاني.

من جهتها كافحت سوريا أمام أستراليا حاملة اللقب قبل أن تخسر 3-2 بعد هدف في الوقت بدل الضائع لتودع كأس آسيا لكرة القدم .

وكان التعادل يسيطر على اللقاء قبل أن يسجل توم روجيتش هدف الفوز لأستراليا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع لينهي على آمال سوريا في التأهل إلى الدور التالي.

وتقدم أويل مابيل بهدف لأستراليا في الدقيقة 41 لكن عمر خربين، الذي يحتفل بعيد ميلاده 25 يوم الثلاثاء، أدرك التعادل سريعا بعد دقيقتين.

وأعاد كريس إيكونوميديس التقدم لأستراليا في الدقيقة 54 وتعادل عمر السومة من ركلة جزاء للسوريين، المدعومين بآلاف من المشجعين المتحمسين في مدينة العين، في الدقيقة 80.

وأصبح رصيد أستراليا ست نقاط وضمنت التأهل باحتلال المركز الثاني في المجموعة الثانية خلف الأردن صاحب الصدارة بينما تذيلت سوريا الترتيب برصيد نقطة واحدة.

ويملك المنتخب الفلسطيني نقطتين وربما يتأهل ضمن أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.