قضت محكمة سعودية، بتنفيذ عقوبة إعدام مصري مقيم على أراضي المملكة العربية السعودية، لقيامه بتهريب مخدرات.

ونفذت وزارة الداخلية السعودية حكم القتل، تعزيرا بمقيم مصري في منطقة تبوك، لقيامه بتهريب كمية من حبوب "الإمفيتامين" المحظورة، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أنها "قبضت على إبراهيم السعيد محمد المرسي، مصري الجنسية، لدى قيامه بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة".

وأضاف البيان، أن "التحقيق أسفر عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته للمحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت التهم المنسوبة إليه، حكم عليه بالقتل تعزيرا".

وأكدت الوزارة "حرص الحكومة على محاربة المخدرات بأنواعها، لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها".

وحذرت في الوقت ذاته، "كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".

يذكر أن هذا هو ثالث مصري يتم تنفيذ حكم الإعدام فيه بالسعودية، في 2019، بعدما نفذت وزارة الداخلية السعودية، حكم الإعدام في مصريين في الأول من يناير الجاري، بتهمة تهريب كمية كبيرة من حبوب الإمفيتامين المحظورة والحشيش والأفيون المخدرين، في منطقة تبوك.

وأشار بيان الوزارة إلى أنه تم القبض على كل من عطيوي فراج عطيه سليمان، وصبحي عودة جميع، "مصريي الجنسية"، عند قيامهما بتهريب كمية كبيرة من حبوب الإمفيتامين المحظورة والحشيش والأفيون المخدرين عن طريق البحر. وأضاف البيان أن التحقيق معهما أسفر عن توجيه الاتهام إليهما بما نسب لهما، وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليهما شرعا والحكم بقتلهما تعزيرا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا.

وأكد بيان الداخلية السعودية أنه تم تنفيذ حكم القتل في عطيوي فراج عطية، سليمان، وصبحي عودة جميع، الثلاثاء الأول من يناير، في منطقة تبوك.