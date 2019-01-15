وقع اللاعب الشاب نايت مرابط موهوب، اليوم، على عقد يربطه مع فريق شبيبة القبائل لمدة ثلاثة سنوات، حسب ما أكدته عضو خلية الاتصال بالشبيبة في مكالمة هاتفية.

وحسب المصدر نفسه فإن اللاعب نايت مرابط موهوب قادم من فريق نوازي لوسيك بفرنسا تحصل على وثائقه اليوم، مما يعني أنه مؤهل لتقمص ألوان الشبيبة، ويلعب صاحب 25 ربيعا في عدة مناصب في الدفاع ووسط الميدان الدفاعي.

يعتبر اللاعب نايت مرابط موهوب رابع لاعب تستقدمه إدارة الشبيبة في ميركاتو الشتوي.

لم يستبعد المصدر ذاته أن تخصص إدارة الشبيبة آخر إجازة للاعب الشاب عميش خريج مدرسة شبيبة القبائل الذي تنقل رفقة أبيه مساء اليوم الثلاثاء للفصل في أمر توقيعه على عقد مع "الكناري" من عدمه.