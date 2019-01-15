تغلب كل من اتحاد الجزائر و شباب قسنطينة لحساب تسوية رزنامة الجولة الـ17 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء بميدانهما.

ففي ملعب عمر حمادي تمكن اتحاد الجزائر من تحقيق فوز عريض في اللقاء العاصمي الذي جمعه بحاره نصر حسين داي حيث فاز عليه بنتيجة (4-1)، وهو الفوز الذي جعله يعمق الفارق في مقدمة الترتيب إلى 4 نقاط (36 نقطة) عن المطارد المباشر شبيبة القبائل (32 ن).

وجاءت أهداف اتحاد الجزائر عن طريق إيبارا (34 من ضربة جزاء) و زواري (52) وكودري (55) والليبي اللافي (70)، بينما اكتفى نصر حسين داي بهدف وحيد سجله ديب في الدقيقة (51).

وفي ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، فاز الشباب المحلي على جاره أهلي برح بوعريريج (1-0) بفضل اللاعب بن شريفة في الدقيقة 58.

بعد هذا الفوز، يرتقي شباب قسنطينة للمركز الرابع بمجموع (25 نقطة) فيما يبقى الأهلي في منطقة الخطر (11 - 18 نقطة) رفقة مولودية وهران، جمعية عين مليلة واتحاد بلعباس، وبمباراة ناقصة لوهران وعين مليلة.

ويأتي هذا الفوز حافزا معنويا كبيرا للشباب قبل مواجهة العملاق الكونغولي، تي بي مازمبي، يوم السبت المقبل لحساب اليوم الثاني لمرحلة المجموعات من منافسة رابطة ابطال افريقيا.

نتائج اليوم الثلاثاء 15 يناير:

اتحاد الجزائر - نصر حسين داي 4-1

شباب قسنطينة - أهلي برج بوعريريج 1-0

مباريات لعبت: الجمعة 11 يناير:

أولمبي المدية - اتحاد بلعباس 2-0

شبيبة القبائل - مولودية بجاية 1-0

مولودية الجزائر - دفاع تاجنانت 4-1

وفاق سطيف - جمعية أمل عين مليلة (لم تجر بسبب الثلوج)

السبت 12 يناير:

شباب بلوزداد - نادي بارادو 0-0

مباراة متبقية: الثلاثاء 22 يناير:

مولودية وهران - شبيبة الساورة

-- الترتيب : نقاط لعب

1. اتحاد الجزائر 36 17

2. شبيبة القبائل 32 17

3. مولودية الجزائر 27 17

4. شباب قسنطينة 25 17

5. وفاق سطيف 24 16

6. شبيبة الساورة 23 16

--. نصر حسين داي 23 17

8. أولمبي المدية 21 17

--. نادي بارادو 21 17

10. مولودية بجاية 19 17

11. مولودية وهران 18 16

--. جمعية عين مليلة 18 16

--. أ. برج بوعريريج 18 17

--. اتحاد بلعباس 18 17

15. دفاع تاجنانت 17 17

16. شباب بلوزداد 12 17