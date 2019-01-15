قالت خلية الإعلام والاتصال للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بڨالمة، مساء اليوم الثلاثاء، أنّ فرقتها الإقليمية للدرك ببلدية لخزارة، تمكنت من استرجاع 60 رأسا من الماشية، بالقرب من الطريق الوطني رقم 80 عند مشتة حلية، التي سطا عليها مجهولون، بعد الاعتداء على صاحبها 44 سنة بالضرب بسلاح أبيض، في وقت مبكر جدا من صباح اليوم الثلاثاء.

وأوضح بيان لمجموعة الدرك الوطني بشأن هذه القضية، أنّ اللصوص تسلّلوا إلى الإسطبل بعد تكسير إحدة نوافده، ثمّ قاموا بالسطو على 92 رأسا من الماشية. وأضافت بأنّه لمّا اكتشفهم صاحب القطيع، اعتدوا عليه بالضرب بسلاح أبيض على مستوى الرقبة والوجه، ثم لاذوا بالفرار بالقطيع المسروق باتجاه مجهول.

وفور تلقى مصالح الدرك بڨالمة تبليغا عن طريق الخط الأخضر1055، سارعت إلى عين مكان الحادثة، واستنفرت قواتها الإقليمية، حيث تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك ببلدية لخزارة، من العثور على 60 رأسا من القطيع المسروق، فيما لا تزال 32 رأسا مفقودة، حسب القيادة الولائية للدرك، مع تواصل الفرقة المحلية للدرك الوطني تحقيقاتها، للكشف عن المشتبه فيهم وتوقيفهم.