طلبت السلطات من الأحزاب التي فاز مرشحوها بعضوية مجلس الأمة، نهاية الشهر الماضي، عدم مغادرة فندق الأوراسي إلى غاية معاودة استدعائهم لتنصيب الأعضاء الجدد للغرفة الأولى للبرلمان. وجرى تأجيل التنصيب الذي كان مقررا، أمس، بسبب تعديل طرأ على قائمة الثلث الرئاسي في اللحظات الأخيرة ومقاومة شديدة ضد بقاء عبد القادر بن صالح رئيسا للمجلس.

خرج تنصيب مجلس الأمة عن آجاله الدستورية التي تبتدئ من إعلان المجلس الدستوري عن نتائج الاقتراع، حيث أذاعها هذا الأخير بتاريخ 31 ديسمبر في بيان رسمي تضمن كافة تفاصيل العملية الانتخابية. وتشير المادة 130 التي وردت في التعديل الدستوري المؤرخ في 6 مارس سنة 2016 إلى أن "الفترة التشريعية تبتدئ، وجوبا، في اليوم الخامس عشر (15) الذي يلي تاريخ إعلان المجلس الدستوري النتائج، تحت رئاسة أكبر النواب سنا وبمساعدة أصغر نائبين منهم". وتنطبق هذه الأحكام على مجلس الأمة وكذا المجلس الشعبي الوطني الذي ينتخب إثرها مكتبه ويشكل لجانه.

وكان منتظرا أن تعلن رئاسة الجمهورية عن قائمة أعضاء الثلث الرئاسي الجدد، أول أمس، في نشرة الثامنة للتلفزيون العمومي، بعدما حجز مجلس الأمة على حسابه كافة الأعضاء الجدد المنتخبين في فندق الأوراسي بالعاصمة من أجل حضور حفل التنصيب الرسمي بتاريخ 15 جانفي (أمس)، إلا أنه في حدود الساعة السابعة من اليوم نفسه، وصلت إلى "المحتجزين" في الفندق اتصالات ورسائل قصيرة على هواتفهم تخبرهم بتأجيل التنصيب وعدم مغادرة الفندق مهما كانت الأسباب، نظرا لاحتمال تنصيب المجلس في أي لحظة.

وقالت مصادر عليمة لـ"الخبر" إن تأجيل تنصيب مجلس الأمة المجدد نصف أعضائه كان بسبب تعديل طرأ على قائمة الثلث الرئاسي، لكن هذا "السبب" كان شكليا موجها للاستهلاك فقط، بحكم أن الدافع الحقيقي وقفت خلفه مقاومة شديدة على شخص رئيس المجلس، خصوصا أن أخبارا تسربت منذ أيام كشفت أن الرئيس بوتفليقة احتفظ بعبد القادر بن صالح على رأس الغرفة الأولى، إلا أن جهات دفعت من أجل تغييره، خصوصا بعد النتائج التي حققها حزب جبهة التحرير الوطني في انتخابات مجلس الأمة الذي ارتفعت مقاعد كتلته إلى 59 عضوا إثر فوزه في التجديد النصفي بـ32 مقعدا.

وانتخب عبد القادر بن صالح في 2 جويلية 2002 بالإجماع رئيسا لمجلس الأمة، بعد تعيينه من قبل رئيس الجمهورية ضمن الثلث الرئاسي، وأعيد انتخابه بالإجماع رئيسا لمجلس الأمة في 9 جانفي 2004. كما انتخب بن صالح للمرة الثالثة بالإجماع رئيساً لمجلس الأمة في 11 جانفي 2007، كما حظي بن صالح بنفس الثقة من طرف أعضاء الغرفة العليا للبرلمان في 10 جانفي 2010 وفي 09 جانفي 2013. وفي 10 جانفي 2016، وبعد التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة في 29 ديسمبر 2015، تمت إعادة انتخابه في منصب رئيس المجلس للمرة السادسة على التوالي بإجماع الأعضاء.

وتضمنت النتائج النهائية لانتخابات مجلس الأمة تسجيل 26018 ناخب، صوت منهم 25 ألفا و492، والممتنعون 526، فيما بلغت نسبة المشاركة 97.98 بالمائة. وأعلن المجلس الدستوري نهائيا فوز المترشحين الذين سبق الإعلان عن فوزهم في البيان المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 2018 المتضمن الإعلان عن النتائج المؤقتة، باستثناء نتيجة الانتخاب في ولايتي ورڤلة وإليزي، التي تغيرت بإعلان المترشح الفائز نهائيا عن ولاية ورڤلة جديع عبد القادر بدلا من بالحسروف ساليم، والمترشح الفائز نهائيا عن ولاية إليزي ماضوي العيد بدلا من معط الله عمر.