أصدرت وزارة التربية الوطنية، منشورا يحمل اسم “دليل الممارسات الحسنة في استعمال شبكات التواصل الاجتماعي”، تحذّر فيه من مخاطر هذه التقنية، على غرار القرصنة ونشر الفيروسات وانتحال الهوية وجرائم أخرى مرتبطة بهذه الشبكات. كما دعت التلاميذ إلى تبليغ مصالح الأمن في حال التعرض إلى التهديد والابتزاز والاشتباه في الاحتيال أو غيرها من التجاوزات. ويأتي تخوف المسؤولة الأولى عن القطاع رغم كون صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي (خاصة فايسبوك وتويتر) هي الأكثر متابعة من بين صفحات باقي المسؤولين الجزائريين، غير أنها متخوفة من أن يتسبّب لها “الفايسبوك” في مشاكل وجرائم بين المنتسبين لقطاع التربية الوطنية.