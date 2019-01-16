قال وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار أن أكثر من 40 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ سيتم توزيعها شهر يناير على المستفيدين على مستوى 34 ولاية.

وأوضح طمار في كلمة له خلال حفل تسليم مفاتيح 4000 وحدة سكنية للمكتتبين لسكنات "عدل" بولاية الجزائر بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي و والي العاصمة عبد القادر زوخ أن هذه الوحدات السكنية (أكثر من 40 ألف) ستوزع على النحو التالي: 14.500 وحدة سكنية بصيغة عمومي إيجاري و 17.000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار و 5.000 إعانة ريفية و 4.000 قطع أرضية اجتماعية و 2000 وحدة سكنية بصيغة ترقوي مدعم و 500 وحدة سكنية بصيغة ترقوي عمومي. وذكر في ذات الإطار أنه تم توزيع في سنة 2018 ما يعادل 295 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ.

و أبرز بخصوص تسليم مفاتيح 4000 وحدة سكنية للمكتتبين لسكنات "عدل" بولاية الجزائر التي تمت أمس الثلاثاء بقوله ان هذه السنة الجديدة استهلت بعملية توزيع لسكنات (عدل)"لم يسبق لها مثيل" على مستوى العاصمة. وقال طمار أن توزيع 4000 وحدة سكنية لمكتتبي عدل لولاية الجزائر يعد فقط المرحلة الأولى من عملية تتكون من ثلاثة المراحل حيث سيتم توزيع الحصة الثانية المكونة من 3.500 وحدة سكنية يوم31 يناير المقبل أما الحصة الثالثة المكونة من 3.270 وحدة سكنية فستكون في 10 فبراير القادم حيث سيبلغ العدد الإجمالي للسكنات التي ستوزع خلال هذه العملية بالعاصمة 10.770 وحدة سكنية.

و ثمن الوزير في سياق متصل الدور التي تلعبه ولاية الجزائر في عمليات إعادة الإسكان بالتنسيق مع دواوين الترقية و التسيير العقاري و مديرية السكن و التي مكنت لحد الآن من إعادة إسكان" حوالي 100.000 عائلة بما فيها 50.000 عائلة تم إعادة إسكانها من خلال عمليات الترحيل".

و أكد طمار أن سنة 2019 ستشهد عناية أكثر من قبل القطاع "بالعالم الريفي" حيث سيتم تشجيع الإعانات لفائدة سكان الأرياف من أجل بناء سكناتهم على أراضيهم الخاصة أو على أوعية عقارية تابعة للأملاك الخاصة للدولة على شكل مجمعات سكنية صغيرة تنجز من طرف مقاولات مصغرة بهدف توحيد الأنماط السكنية بتصاميم تتماشى و تقاليد وعادات الريف.