كشف المدير المركزي للمنظمة العقارية وتثمين وحماية الممتلكات بوزارة الفلاحة حميد حمدان عن صدور قريبا في الجريدة الرسمية مرسوما يتعلق بإجراءات تصديق ومراقبة المنتجات الفلاحية المحلية الحاملة لعلامة تجارية.

وقال حمدان أمس الثلاثاء،على هامش يوم تقني حول تجسيد نظام الاعتراف عن طريق العلامات المميزة للنوعية للمنتجات الفلاحية المحلية، نظمته وزارة الفلاحة التنمية الريفية و الصيد البحري، أن "هذا المرسوم سيسمح بتنصيب هيئات التصديق والمراقبة المنتظمة للمنتجات الفلاحية المحلية قصد التأكد بصفة مستمرة من مطابقتها لدفتر الشروط".

و أكد ذات المسؤول أهمية هذا النص موضحا أن هذه الهيئات التي ستحصل على شهادة المطابقة من الهيئة الجزائرية للتصديق (ألجيراك) والتي ستعتمد من طرف وزارة الفلاحة، ستتكفل بضمان مطابقة المنتج الفلاحي لدفتر الشروط ومراقبة مدى احترام المعايير المتضمنة ضمن دفتر الشروط وبصفة دائمة.

و اعتبر نفس المصدر أن هذه الخطوة أصبحت ضرورية في الجزائر خاصة وأن غياب هيئات التصديق يطرح مشكلا تجاه الهيئات الدولية ولاسيما مع الاتحاد الأوربي. و أوضح أن المعهد التقني لزراعة الأشجار المثمرة و الكروم هو الذي يشرف حاليا، بشكل مؤقت على تصديق المنتجات الفلاحية رغم أن هذا ليس من مهامه. وقال بهذا الخصوص :"لا يمكن لهذا المعهد أن يكون حكما و طرفا في نفس الوقت أي أنه لا يمكن أن يحرر دفتر الشروط و يقوم بتصديق المنتجات في آن واحد ".

و ذكر بأن الجزائر انتهت سنة 2014 من إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بمنح العلامات التجارية للمنتجات الفلاحية. وتضم الجزائر حاليا حوالي ستين منتجا قابلا لاكتساب علامة تجارية.و ذكر حمدان بأنه تم إلى اليوم منح العلامة التجارية لمنتجين هما تمور "دقلة نور" و"طولقة" والتين المجفف "بني معوش" بعد أن تم نشر قرار وزاري يخص هذين المنتجين بالجريدة الرسمية. وعليه فإن المنتجين أصبحا يتمتعان بحماية المعهد الوطني الجزائري للملكية الفكرية و حتى بحماية المنظمة العالمية للملكية الفكرية. و ينتظر أن يتم منح علامة تجارية لزيتون سيق خلال السداسي الأول من 2019.

و كشف المسؤول عن مشروع تعاون مع منظمة الأمم المتحدة للزراعة و التغذية (فاو) يتعلق بإعداد دليل للمنتجات الفلاحية المحلية بالجزائر يتضمن تاريخ المنتج وموقعه وقيمته الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.