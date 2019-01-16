حجزت مصالح الرقابة لمديرية التجارة بوهران 20 طنا من المواد الغذائية على غرار السكر المسحوق والتوابل خلال عمليات قامت بها بحر هذا الأسبوع بڤديل (شرق مدينة وهران).

وأوضحت مصالح مديرية التجارة أن 20 طنا من المواد الغذائية تتمثل في السكر المسحوق و البقوليات الجافة والتوابل وغيرها من المواد التي تمثل في مجملها قيمة 6. 2 مليون دج وذلك بسبب انعدام النظافة وغياب رمز النشاط في السجل التجاري.

وأضاف ذات المصدر أنه تم تحرير محضر بوقف النشاط و اقتراح الغلق من قبل مصالح المراقبة لمديرية التجارة ضد التاجر المعني. وأفاد نفس المصدر أنه تم القيام بعملية مصادرة أخرى يوم الإثنين من قبل مصالح المراقبة بالمديرية المحلية للتجارة في الولاية و ذلك على مستوى حي الصديقية و أسفرت عن حجز 40. 4 قنطار من الدجاج غير الصالح للاستهلاك و كذا 94 كلغ من لواحق الدجاج لنفس السبب.