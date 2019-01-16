أكدت وزيرة التربية نورية بن غبريت، في تصريح للصحافة على هامش الاحتفال باليوم الوطني للبلدية بمدرسة الحرية،أن الوزارة "تستشير وتشرك كل النقابات عبر جلسات الحوار" حول كل المسائل المتعلقة بالأسرة التربوية والقطاع، مؤكدة أن أبواب الوزارة "دائما مفتوحة" أمام الشركاء الاجتماعيين للتشاور حول كل هذه المسائل.

وبعد أن أشارت إلى أن الوزارة لا تعمد "التسيير الأحادي" للقطاع، قالت أنه فيما يتعلق على سبيل المثال بالجماعة التربوية أن "ما لا يقل عن 98 بالمائة من الاقتراحات التي قدمتها النقابات والتي في مجلها تم أخذها بعين الاعتبار" غير أن هناك بعض النقاط "التي لا يمكن الاستجابة لها".

وللتذكير فقد قرّر التكتل النقابي المستقل لقطاع التربية والذي يضم 6 نقابات منذ أسبوعين تنظيم إضراب وطني يوم 21 جانفي الجاري، متبوعا باعتصامات ولائية على مستوى المديريات الجهوية في اليوم التالي.

وقررت هذه النقابات العودة إلى خيار الإضراب بعد رفض الوزارة حسبها الحوار معها حول لائحة المطالب" التي تضم سيما مراجعة القانون الأساسي للقطاع احترام حرية النشاط النقابي وإعادة النظر في قانون التقاعد.